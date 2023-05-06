Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sudan'da Türkiye'nin Büyükelçiliği Ateş Altında

Sudan'da Türkiye'nin Büyükelçiliği Ateş Altında

Dünya Haberleri

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldığını duyurdu. Diplomatik kaynaklar olayın ölü veya yaralı olmadığını belirtti.

Sudan'daki çatışmaların tarafı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bugün Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldığını duyurdu. Büyükelçi ve beraberindekilerin iyi olduğu belirtildi.

Diplomatik kaynaklar olayı doğrulayarak ölü ve yaralı olmadığını kaydetti. HDK Sözcüsü açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı. Saldırı, tahliye çabalarıyla ilgili önceden koordinasyona ve elçilik binasının SAF'ın kontrolü altında olmasına rağmen meydana geldi. Bu saldırılara rağmen, Hızlı Destek Kuvvetleri Büyükelçi ve heyetini güvenli bir yere tahliye etmeyi başardı."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Türkiye Hartum Sudan Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title