Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ABD ve İsrail'in İran'a karşı kara harekatı başlatması halinde Sudan'ın İran'ın yanında savaşa katılacağını açıkladı. Bu açıklama, Orta Doğu'daki çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırdı.
- Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ABD ve İsrail'in İran'a karşı kara harekatı başlatması durumunda Sudan'ın İran'ın yanında savaşa katılacağını açıkladı.
- İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki bazı mahalleler için tahliye çağrısı yaptı.
- Lübnan merkezli silahlı grup Hizbullah, Güney Lübnan'daki Markaba kasabası yakınlarında bulunan İsrail askerlerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların altıncı gününde İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları düzenlenirken, Lübnan'da İsrail bombardımanı devam etti.
İSRAİL ORDUSUNDAN TAHLİYE ÇAĞRISI
İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki bazı mahalleler için tahliye çağrısı yaptı. ABD'de ise Senato, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlamayı amaçlayan girişimi reddetti.
BÖLGESEL SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR
İran yönetimi hem Washington'a hem de Avrupa ülkelerine sert mesajlar verirken, Azerbaycan'da yaşanan bir saldırı da gerilimin bölgeye yayılabileceği endişesini artırdı. Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Burhan, "Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a karşı kara harekatı başlatırsa, Sudan İran'ın yanında savaşa katılacaktır" ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH'TAN FÜZE SALDIRISI
Lübnan merkezli silahlı grup Hizbullah, İsrail güçlerine karşı yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. Hizbullah yaptığı açıklamada, Güney Lübnan'daki Markaba kasabası yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin füze saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının "doğrudan isabetle" gerçekleştiği ve İsrail güçleri arasında kayıplar olduğu iddia edildi. İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.
AZERBAYCAN'DA SALDIRI
Savaşın etkisi Kafkasya'ya da yansımaya başladı. Azerbaycan yönetimi, Nahçıvan bölgesindeki bir havaalanına düzenlenen insansız hava aracı saldırısından İran'ı sorumlu tuttu. Azerbaycanlı yetkililer saldırının İran tarafından desteklenen unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Tahran ise bu iddiayı reddederek olayla hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı. Analistler, İran ile Azerbaycan arasında zaten gergin olan ilişkilerin bu olay nedeniyle daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.