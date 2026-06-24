Düğününe 2 gün kala kazada can verdi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, bugün öğle saatlerinde meydana gelen acı bir trafik kazasıyla sarsıldı. Ağrı'da vatani görevini ifa eden ve en mutlu gününü yaşamak üzere memleketine gelen genç uzman çavuş, direksiyon başında geçirdiği kazada yaşamdan koptu.

KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, yürekleri dağlayan kaza saat 11.30 sıralarında Kadirli-Sumbas kara yolunun Alibeyli mevkisinde meydana geldi. Y.K. (51) yönetimindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Akçay (23) idaresindeki 06 FVC 246 plakalı otomobil feci şekilde çarpıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da ağır hasar alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan ağır yaralı sürücüler Y.K. ve Ali Akçay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ağır yaralanan genç sürücü Ali Akçay hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Y.K.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DÜĞÜNÜNE SADECE 2 GÜN KALMIŞTI

Genç yaşta kazaya kurban giden Ali Akçay'ın hikayesi ise olayın acısını daha da katladı. Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yapan Akçay'ın, Osmaniye'ye düğün hazırlıkları için izinli geldiği öğrenildi. Talihsiz gencin, 26 Haziran tarihinde nişanlısı Özlem Avcı ile dünyaevine girmeye hazırlandığı ve düğününe sadece 2 gün kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı