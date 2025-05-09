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Stockholm Belediye Meclisi'nden ABD'nin DEI Talebine Red

Stockholm Belediye Meclisi'nden ABD'nin DEI Talebine Red
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Stockholm Belediye Meclisi, ABD Büyükelçiliği'nin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarını geri çekme yönündeki talebini reddetti ve resmi bir yanıt vermeyeceklerini açıkladı.

STOCKHOLM Belediye Meclisi, ABD Büyükelçiliği'nin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarını geri çekme yönündeki talebini reddetti.

Stockholm Belediye Meclisi, ABD Büyükelçiliği'nin Trump yönetiminin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) politikalarını geri çekme yönündeki talebini reddetti. ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği, 29 Nisan'da şehir planlama ofisine gönderdiği e-postada, İsveçli yetkililerden mütteahitlerin 'ABD'nin ayrımcılık karşıtı yasalarını' ihlal edecek şekilde DEI'yi teşvik eden hiçbir program yürütmediğine dair bir sertifika imzalamalarını istedi. Belediye meclisi ise bugün yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin bu talebine uymayacaklarını ve konuya ilişkin resmi bir yanıt vermeyeceklerini bildirdi.

ABD'nin Avrupa'daki diğer diplomatik temsilcilikleri olan Fransa, Belçika ve Barcelona'daki büyükelçiliklerin de benzer taleplerde bulunduğu ancak bu girişimlerin yerel yönetimler ve kamuoyundan tepki aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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