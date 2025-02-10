Trafoya giren maymun tüm ülkenin elektriğini kesti

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun güneyinde elektrik santralindeki arıza sonucu dün ülke genelinde yaşanan ve sabahın ilk saatlerine kadar süren elektrik kesintisinde fatura maymuna kesildi. Arızanın giderilmesi sonucu sağlık tesisleri ve su arıtma tesislerine öncelik verilerek 22 milyon nüfuslu ada ülkesinde elektrik kademeli olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Arızaya ilişkin yetkililerin açıklamaları ise şaşırttı. Enerji Bakanı Kumara Jayakody gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir maymun, şebeke trafomuza girerek sistemde arızaya neden oldu" dedi.

"BİR MAYMUN= TAM BİR KAOS"

Bakanın açıklamaları sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu. Mario Nawfal adlı sosyal medya kullanıcısı, "Serseri bir maymun Kolombo'daki bir trafo merkezinde bir arızayı tetikledikten sonra Sri Lanka'nın tüm elektrik şebekesini devre dışı bıraktı" yorumunu yaptı. Nawfal, bir diğer paylaşımında ise "Bir maymun = tam bir kaos. Altyapıyı yeniden düşünmenin zamanı geldi mi" ifadesini kullandı.