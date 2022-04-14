Sri Lanka Cumhurbaşkanı: Mevcut ekonomik kriz, tarihimizde karşılaşılan en büyük zorluk

1948'teki bağımsızlıktan bu yana en kötü ekonomik krizin yaşandığı Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa açıklama yaptı. Rajapaksa "Mevcut ekonomik ve küresel krizler, yakın tarihimizde biz Sri Lankalıların karşılaştığı en büyük zorluk haline geldi" dedi.

Ekonomik kriz sebebiyle ticari başkent Colombo'da, cumhurbaşkanının konutuna yakın bir sahil şeridi olan Galle Face'de yoğun protestolar yapılırken Cumhurbaşkanı Rajapaksa Güney Doğu Asya'da kutlanan Sinhalese ve Tamil yeni yılı sebebiyle açıklama yaptı. Açıklamasında ekonomik krize değinen Cumhurbaşkanı, "Mevcut ekonomik ve küresel krizler, yakın tarihimizde biz Sri Lankalıların karşılaştığı en büyük zorluk haline geldi… Birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden gelmeliyiz. İmtihanlar karşısında yaşanılan zorluklar çok. Hükümet, bu imtihanları doğru bir şekilde anlayarak insanların normal yaşamını mevcut karmaşık durumdan korumak için önlemler alıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya