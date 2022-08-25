Sonu kötü bitti! Hemşire otel havuzunda canlı yaparken boğularak öldü

Kanada'da hemşire Hellen Wendy Nyabuto, iş yorgunluğunu tatille taçlandırdı. Güzel bir tatil için soluğu otelde aldı. Gittiği otelin havuzunda canlı yayın yapan hemşire boğularak öldü. O anlar kameraya yansıdı.

Kanada'da yaşayan 24 yaşındaki hemşire Hellen Wendy Nyabuto, Ontario'daki Key Motel'de tatile geldi. Gittiği otelin havuzunda telefonla canlı yayın yaparken boğuldu.

SUYU TEKMELEMEYE BAŞLADI

Hemşire canlı yayında dakikalar sonra havuzda kendini derin bir yerde bularak suyla boğuştu. Peşine hemşire yüksek sesle çığlık atmaya başlayarak suyu şiddetli bir şekilde tekmelemeye başladı.

BOĞULARAK ÖLDÜ

Ancak hemşirenin havuzda çırpınışları fayda etmedi. Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşire suya teslim olarak boğulup öldü. Çevredeki vatandaşlar ise havuzda boğularak ölen hemşire için şaşkınlık geçirdi.