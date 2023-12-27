Son zamanlar şiddetli yağış ve sellerle mücadele eden Arjantin'de çamur dalgası dev köprüyü yerle bir etti

Bölgedeki yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel suları,Rincon kasabasının nehir üzerinde bulunan tel köprüsü, çamurlu dev dalgalar tarafından yerle bir edildi. Şiddetli dalganın yerinde söktüğü köprü sel sularına kapıldı.

Bu köprü Rincon, kasabasını diğer köylere bağlayan tek köprü görevini görüyordu.

Komşu Saujil kasabasının sözcüsü Ricardo Lescano, köprünün yalnızca bir aydan biraz daha kısa bir süre önce açıldığını belirtti.

Hükümet yetkilileri, Rincon köprüsünün bölgedeki son sel nedeniyle kaybedilen iki köprüden sadece biri olduğunu söyledi.

Catamarca hükümeti bir açıklamada, "Son birkaç saatte yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Rincon ve Sijan nehirlerinde şiddetli dalgalanmalar meydana geldi" dedi.

Olaylarla ilgili henüz herhangi can kaybı rapor edilmedi.

Sivil savunma güçleri şehirde meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti.