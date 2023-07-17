Son Dakika: Putin tahıl anlaşmasını bitirince Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi

Son dakika: Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaşın ardından Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Moskova uzatmama kararı alırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir adım geldi. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e tahıl anlaşmasının devam etmesi için mektup gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e tahıl anlaşmasının devam etmesi için mektup gönderdi.

RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaştan sonra Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bu kez uzatılmadı. Daha önce 3 kez uzatılan anlaşma ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya, anlaşmadan çekildiklerini duyurdu.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN VE GUTERRES'E MEKTUP

Ne yapacağı merak konusu olan Ukrayna'dan dikkat çeken bir adım geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için mektup gönderdi.

RUS ÇILGINLIĞINDAN KORUNMALIYIZ

Zelenski mektubunda, "Tahıl Anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir. Rus çılgınlığından korunmalıyız." ifadelerini kullandı.

"ŞARTLAR KABUL EDİLİRSE ANLAŞMAYA DÖNÜLECEK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada "Verilen sözler tutulmadı. Tahıl Koridoru Anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" demişti.

"UKRAYNA, İHRACATI SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurmasının ardından Kiev'den açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna, Rusya'nın çekilmesine rağmen tahıl anlaşması kapsamında ihracatı sürdürmeye hazır" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE İZİN VERİRSE TEDARİKİ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Sözcüsü Nikiforov ise Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen Tahıl Koridoru'nu kullanmayı planladıklarını açıkladı. Nikiforov, "Korkmuyoruz, gemilerin sahibi şirketler bizimle temasa geçti, Türkiye geçişlerine izin verirse hazır olduklarını söylediler. Bu nedenle herkes tahıl tedarikini sürdürmeye hazır. Tahıl koridorunu kullanmak için gereken her şey yapılmalı" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN: PUTİN İLE ADIMLARIMIZI ATARIZ

Körfez turu öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dönüşünde Putin ile görüşeceğini belirtmişti. Erdoğan şunları söylemişti: "İstanbul'da tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları yürüten heyet var. Bugün Dışişleri bakanım muhatabı ile görüşme yapacak. Süratle bir mesafe alırız. Bizler de Ağustos'u beklemeden bir telefon görüşmesi ile Putin ile adımlarımızı atarız."