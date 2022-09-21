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Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum

Dünya Haberleri

Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında kısmi askeri seferberlik ilan etti. Batı'ya yönelik tehditte de bulunan Putin, "Batı bizi yok etmek istiyor. Blöf yapmıyorum, toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" ifadesini kullandı. Putin'in sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ukrayna lideri Zelenski ise "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum" dedi.

7 aydır Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, sahada belirgin bir ilerleme kaydedemedi. İki taraf da savaş nedeniyle çok sayıda kayıp verdi. Özellikle son günlerde Ukrayna ordusunun cephede ilerlediği haberleri gelmeye başlamışken; savaşta yeni bir gelişme yaşandı.

"HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANIRIZ"

Rus lider Putin ise Ukrayna'daki 4 ayrılıkçı bölgenin Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Putin, dünyanın da son zamanlarda beklediği gibi kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Putin, "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" dedi.

ZELENSKI'DEN İLK YORUM

Bu açıklamalar Putin'in dünyayı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği şeklinde yorumlanırken Ukrayna lideri Zelenski de tartışmalara dahil oldu. Zelenski, "Batı, Putin'in şantajlarına boyun eğmemeli. Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Putin, Ukrayna'yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor. Sınırlarımız içindeki toprakları özgürleştireceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Dr.Kimbel:

Putin son nefesinde Atom bombasının düğmesine basar işte o zaman sonumuz geldi demek,yeraltı evlere ihtiyaç var 100 metre derinlikte yeterli

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uCube :

Rusya, nükleer silah kullandığın da, diğer ülkeler de avuçlarını açacak öyle mi? Putin, elinde sonunda seçimle aşağı inecek ve Ukrayna'da anlaşma ile bağımsız olacak. ;))

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Mehmet :

Rusya nükleer silah kullanacağı zaman kendine cevap verme potansiyeli olan bütün hedefleri aynı anda vurmalı. Yoksa tepesine çökmeye bahane arıyan batı intikamını fena alır.

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