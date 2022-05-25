Son Dakika: Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret! İşte mevkidaşıyla görüşen Bakan Çavuşoğlu'nun verdiği mesaj - Haberler

Son Dakika: Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret! İşte mevkidaşıyla görüşen Bakan Çavuşoğlu'nun verdiği mesaj
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e gitti. Çavuşoğlu 15 yıl sonra iki ülke arasındaki ilk resmi ziyarette İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile basın toplantısı düzenlendi. Çavuşoğlu, "Kudüs ile ilgili hassasiyetimizi paylaştım. Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Biz her zaman yapıcı bir rol oynadık. Türkiye tekrardan rol oynamaya hazırdır." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e giderek İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüştü. Çavuşoğlu, Lapid'le ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdikten sonra basın toplantısına katıldı.
Çavuşoğlu konuşmasında, "Sayın bakana daveti için çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanla çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Bu tutumu için kendine teşekkür ediyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog devam etmeli. Bu sadece bizim için değil bölgedeki barış açısından da önemlidir. Görüşmemizde bölgesel barışı da konuştuk. Sayın bakanın da ifade ettiği gibi birçok alandaki ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatma konusunda karar kıldık. Türkiye ve İsrail en çok karşılıklı ticaret yapan 10 ülke arasında. Geçen sene ticaret hacmimiz 8 milyar doları geçti. Bu seneki hacim de çok ümit verici. Bizler ticaret hacmini ve ekonomik işbirliğini artıma konusunda kararlıyız."
Geçen sene Türkiye ve İstanbul İsrailli turistlerin bir numaralı tercihi oldu. Temiz enerji, turizm, tarımsal ürünler gibi diğer alanlarda da birçok fırsat mevcut.
Bugün Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Dün Filistin'de görüşmelerim oldu. Biz BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Kudüs'le ilgili hassasiyetlerimiz paylaştım. Biz aramızdaki normalleşmenin bu çatışmanın önlenmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Bir her zaman yapıcı bir rol oynadık. Türkiye tekrardan rol oynamaya hazırdır. Sizin de Türkiye'ye ziyaretinizi bekliyoruz."
Lapid ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Bir Türk bakanın 15 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret sonrası sadece siyasi değil ekonomik gelişme olduğunu da gördük. Amacımız ülkelerimizin karşılıklı avantajlarını birlikte kullanmak. Salgın döneminde bile iş birliğimiz devam etti. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın bakan diplomasinin de ötesinde İsrailliler Türkiye'yi çok seviyor. Çok sayıda uçak Türkiye'ye gidiyor. İnsanlar ülkenizi seviyor. Bugün ilişkilerimiz için yeni bir çerçeve oluşturduk. Bundan ilerde çocuklarımız da faydalanacak."