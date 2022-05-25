Son Dakika: Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret! İşte mevkidaşıyla görüşen Bakan Çavuşoğlu'nun verdiği mesaj - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e giderek İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüştü. Çavuşoğlu, Lapid'le ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdikten sonra basın toplantısına katıldı.

"TİCARET HACMİNİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Çavuşoğlu konuşmasında, "Sayın bakana daveti için çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanla çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Bu tutumu için kendine teşekkür ediyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog devam etmeli. Bu sadece bizim için değil bölgedeki barış açısından da önemlidir. Görüşmemizde bölgesel barışı da konuştuk. Sayın bakanın da ifade ettiği gibi birçok alandaki ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatma konusunda karar kıldık. Türkiye ve İsrail en çok karşılıklı ticaret yapan 10 ülke arasında. Geçen sene ticaret hacmimiz 8 milyar doları geçti. Bu seneki hacim de çok ümit verici. Bizler ticaret hacmini ve ekonomik işbirliğini artıma konusunda kararlıyız."

"TÜRKİYE, İSRAİLLİ TURİSTLERİN BİR NUMARALI TERCİHİ OLDU"

Geçen sene Türkiye ve İstanbul İsrailli turistlerin bir numaralı tercihi oldu. Temiz enerji, turizm, tarımsal ürünler gibi diğer alanlarda da birçok fırsat mevcut.

"KUDÜS'LE İLGİLİ HASSASİYETİMİZİ PAYLAŞTIM"

Bugün Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Dün Filistin'de görüşmelerim oldu. Biz BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Kudüs'le ilgili hassasiyetlerimiz paylaştım. Biz aramızdaki normalleşmenin bu çatışmanın önlenmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Bir her zaman yapıcı bir rol oynadık. Türkiye tekrardan rol oynamaya hazırdır. Sizin de Türkiye'ye ziyaretinizi bekliyoruz."

LAPID: AMACIMIZ ÜLKELERİMİZİN KARŞILIKLI AVANTAJLARINI BİRLİKTE KULLANMAK

Lapid ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Bir Türk bakanın 15 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret sonrası sadece siyasi değil ekonomik gelişme olduğunu da gördük. Amacımız ülkelerimizin karşılıklı avantajlarını birlikte kullanmak. Salgın döneminde bile iş birliğimiz devam etti. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın bakan diplomasinin de ötesinde İsrailliler Türkiye'yi çok seviyor. Çok sayıda uçak Türkiye'ye gidiyor. İnsanlar ülkenizi seviyor. Bugün ilişkilerimiz için yeni bir çerçeve oluşturduk. Bundan ilerde çocuklarımız da faydalanacak."