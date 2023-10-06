Son Dakika: Hain saldırıya TSK'dan sert karşılık! 26 terörist öldürüldü

Dün akşam Suriye'de, PKK/ Ypg terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 askerimiz yaralandı. Bu gelişmenin ardından TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflerine hava harekatı icra edildi, sorumlu teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi. Son yapılan açıklamada misilleme atışlarında 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

ÇOK NAMLULU ROKETATAR SALDIRISI DÜZENLENDİ

TSK'nın son günlerde sınır hattındaki terör hedeflerine yönelik başarılı operasyonları sürerken;dün Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı.

ASKERLERİMİZ 30 HEDEF VURDU

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiğini, sorumlu teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim 2023 saat 23.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.