Son Dakika: Savaşın 30. gününde Rusya kayıplarını paylaştı: 1351 askerimizi kaybettik
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı kayıplarını açıkladı. Buna göre; savaşın 30. gününde 1351 Rus askeri hayatını kaybetti. Ukrayna ise dün Rusya'nın asker kaybının 16 bin civarında olduğunu açıklamıştı.
Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken iki ülke de ayrı ayrı kayıplarını duyuruyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını açıkladı.
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerinin kuşatma altında olduğunu, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya'nın da büyük bir kısmının kendi kontrollerinde olduğunu duyurdu.
Açıklamaya göre, savaşta bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.
Rusya, Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin neredeyse tamamı ve donanmasının ise tamamının imha edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı, özel operasyonun Putin'in belirlediği hedeflere ulaşana kadar devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan dün Rusya'nın kayıplarını açıklayan Ukrayna, 16 bin civarında Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.