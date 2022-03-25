Son Dakika: Savaşın 30. gününde Rusya kayıplarını paylaştı: 1351 askerimizi kaybettik

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken iki ülke de ayrı ayrı kayıplarını duyuruyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını açıkladı.

5 ŞEHİR KUŞATMA ALTINDA

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerinin kuşatma altında olduğunu, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya'nın da büyük bir kısmının kendi kontrollerinde olduğunu duyurdu.

"14 BİNDEN FAZLA UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ"

Açıklamaya göre, savaşta bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.

"HEDEFE ULAŞANA KADAR DEVAM"

Rusya, Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin neredeyse tamamı ve donanmasının ise tamamının imha edildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı, özel operasyonun Putin'in belirlediği hedeflere ulaşana kadar devam edeceği vurgulandı.

VERİLER UYUŞMUYOR

Öte yandan dün Rusya'nın kayıplarını açıklayan Ukrayna, 16 bin civarında Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.