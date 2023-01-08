Son Dakika! Rusya Savunma Bakanlığı: Düzenlenen intikam saldırısında 600 Ukrayna askeri öldürüldü
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Son dakika! Ukrayna ordusunun Makiivka şehrinde askerlerin geçici olarak konuşlandığı binaya gerçekleştirdiği füze saldırısında 89 Rus askerleri hayatını kaybetmişti. Karşı saldırıya geçen Rusya, Ukrayna'daki bir kışlaya düzenlenen intikam saldırısında 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Ukrayna ordusu 1 Ocak'ta Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde Rus birliğinin geçici olarak konuşlandığı binaya ABD yapımı 6 HIMARS füzesiyle saldırdı. Saldırı sonucu binanın tavan ve duvarlarında hasar meydana gelirken Rus askerlerinden 89'unun hayatını kaybettiği belirtildi.
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