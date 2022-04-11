Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bir sonraki görüşmeye kadar Ukrayna'daki askeri operasyonlarımız devam edecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 47 gün geride kalırken, bölgede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak "Esas hedef olan Donbas'ın tamamen bağımsız hale getirilmesine odaklanacağız" açıklaması yapan Rusya'nın birliklerini başkent Kiev'den çekilerek doğu bölgesine geçtiği görülmüştü. Bu hareketliliğin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BİR SONRAKİ GÖRÜŞMEYE KADAR ASKERİ OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK"

Lavrov, "Bir sonraki görüşmeye kadar Ukrayna'daki askeri operasyonlarımız devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu, ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca, "Ukrayna ile görüşmelere devam etmemek için bir sebep görmüyorum" dedi. Bilindiği üzere Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerde, Rus tarafının Kiev ve Çernihiv bölgelerinden çekilmesinde görüş birliğine varılmıştı.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, 29 Mart'ta müzakerelere ev sahipliği yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi. Ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.

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