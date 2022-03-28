Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya lideri Putin'le Rusya- Ukrayna savaşında gelinen son durumu ve barış müzakerelerini görüştü. İki lider, 28-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

DÜN MÜZAKERELERİN TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜLECEĞİNİ AÇIKLADILAR

Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan parlamento üyesi David Arakhamia dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacağı duyurarak, "Bugün videokonferans yoluyla yapılan müzakerelerde, bir sonraki turun yüz yüze olarak 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Ayrıntılar daha sonra gelecek" ifadelerini kullandı.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna tarafı ile videokonferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı" dedi.

ERDOĞAN VE PUTİN TELEFONLA MÜZAKERELERİ GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

LAVROV: BAŞARILI SONUÇLANMASINI UMUYORUZ

Tüm gözler görüşmelere çevrilmişken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak, başarılı sonuçlanmasını umuyoruz." açıklamasını yaptı.

KREMLİN: YÜZ YÜZE GÖRÜŞME KARARI BİLE BAŞLI BAŞINA ÖNEMLİ

Kremlin Sözcüsü Peskov da Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir" dedi.