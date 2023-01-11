Son Dakika! Paris'te tren garında bıçaklı saldırı: 1'i polis 5 kişi yaralandı

Son dakika! Paris'te geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından bir olay daha meydana geldi. Tren garında bir kişi bıçakla saldırdığı 5 kişiyi yaraladı. Saldırgan ise polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki tren garında bir saldırgan, bıçakla etrafındakilere saldırdı. Gare du Nord tren istasyonundaki saldırı sonucu 1'i polis 5 kişi yaralandı. Saldırgan ise kısa sürede polis tarafından etkisiz hale getirildi.

TREN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği, etkisiz hale getirilen zanlının ise alandan götürüldüğü bildirildi. Açıklamada, bir süre kesintiye uğrayan tren seferlerinin yeniden başladığı bilgisine yer verildi.

SON SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kentte 23 Aralık 2022 tarihinde de bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu. Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi. Olay sonrasında binlerce insan Paris sokaklarına inmiş ve ortalığı savaş alanına çevirmişti.