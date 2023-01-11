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Son Dakika! Paris'te tren garında bıçaklı saldırı: 1'i polis 5 kişi yaralandı

Dünya Haberleri

Son dakika! Paris'te geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından bir olay daha meydana geldi. Tren garında bir kişi bıçakla saldırdığı 5 kişiyi yaraladı. Saldırgan ise polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki tren garında bir saldırgan, bıçakla etrafındakilere saldırdı. Gare du Nord tren istasyonundaki saldırı sonucu 1'i polis 5 kişi yaralandı. Saldırgan ise kısa sürede polis tarafından etkisiz hale getirildi.

TREN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği, etkisiz hale getirilen zanlının ise alandan götürüldüğü bildirildi. Açıklamada, bir süre kesintiye uğrayan tren seferlerinin yeniden başladığı bilgisine yer verildi.

SON SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kentte 23 Aralık 2022 tarihinde de bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu. Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi. Olay sonrasında binlerce insan Paris sokaklarına inmiş ve ortalığı savaş alanına çevirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Paris Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

SAMET TEMAS:

Eeee etme bulma dünyası. o kadar pkk'lıya kucak açarsanız olacağı buydu. biraz da siz uğraşın

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Gökhan Altaylı:

Taksim saldırısında Fransız basını dalga geçer gibi açıklamalar yapmıştı. Şimdi aynı şeyi bizde onlar için düşünüyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. Beter olun..

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Doğrucu Davud:

Giorgia Meloni'nin de dediği gibi Fransa Afrika'da, orta doğuda insanların mahallelerini şehirlerini yaşanamaz hale getirdikten sonra oradan kaçıp gelen göçmenlerin sıkıntısını yaşıyor. Hadi Fransa oraları sömürdü zengin oldu bu yüzden göçmen sorunu yaşıyor. Biz neden bu sorunu yaşıyoruz?

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