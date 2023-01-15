Son Dakika! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
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Son dakika! Nepal'de 68 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
Nepal'in Pokhara kenti yakınlarında 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği kaydedildi. Devlet televizyonu, kaza yerinden bazı kişilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığı duyurdu.
UÇAK KAYBOLMUŞTU
Öte yandan Nepal'de Mayıs 2022'de içinde 22 kişiyle kaybolan ve enkazı bulunan uçakta arama kurtarma çalışmalarının ardından tüm yolcuların cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
Ayrıntılar geliyor...