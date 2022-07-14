Son Dakika: İtalya'da siyasi kriz! Koalisyon ortağı hükümetten desteğini çekti, Başbakan Draghi istifa edecek

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin aileler ve işletmeler için hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasına katılmama kararı alması siyasi krize neden oldu.

BAŞBAKAN İSTİFA EDECEK

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirdi.

"BU HÜKÜMETİ DESTEKLEYEN ULUSAL BİRLİK KOALİSYONU ARTIK YOK"

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Draghi'nin "Bu akşam cumhurbaşkanına istifamı sunacağım. Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok" dediği belirtildi.

EKONOMİK PAKETİN İÇERİĞİ KOALİSYONU KARIŞTIRDI

Draghi hükümetinin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar avro değerindeki ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün oylama yapıldı.

OYLAMAYA KATILMAMA KARARI ALDILAR

Söz konusu paketi, aileler için yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştiren M5S lideri Giuseppe Conte'nin dün akşam açıklaması doğrultusunda M5S senatörleri, Senato'daki oylamayı boykot etti. Oylamada, 211 senatör oy kullanırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla hükümetin ekonomik yardım paketi, M5S'nin oyları olmadan da Senato'dan onay aldı.

DRAGHİ, CUMHURBAŞKANI MATTARELLA İLE 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

Hükümetin sunduğu paket, Senato'dan onay almasına karşın, daha önce M5S olmadan hükümetinin devam etmeyeceğini ifade eden Başbakan Draghi, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmeye gitti.

İtalyan basınına göre, hükümet içindeki krizin ele alındığı Mattarella-Draghi görüşmesi, bir saat kadar sürdü.

"ÜLKE UÇURUMUN EŞİĞİNDE"

Draghi'den pakette bazı iyileştirmeler yapmasını istediklerini hatırlatan Conte, "Ülke, uçurumun eşiğinde. Biz, acil durumlar karşısında hükümete baskı yapan tek partiyiz. Farklı bir aşamaya geçmek lazım. Draghi'nin açıklamaları yeterli değil. Oylamaya katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

CONTE'NİN ÇIKIŞINA DİĞER ORTAKLARDAN TEPKİ

Conte, yapıcı katkı için diyaloğa açık oldukları mesajını verdi. Conte'nin çıkışına, koalisyonun diğer ortaklarından tepki gecikmedi. Draghi Hükümeti'ni oluşturan partilerden Lig Partisi'nden yapılan ilk açıklamada, M5S'nin oylamaya katılmaması durumunda hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybedeceği belirtilerek, bu durumda sözün İtalyanlara verilmesi gerektiği ifade edildi.

SALVİNİ VE BERLUSCONİ BİRLİKTE HAREKET EDECEK

Ayrıca Lig Partisi lideri Matteo Salvini ile hükümette yer alan Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin, krizi değerlendiren bir telefon görüşmesi yaptıkları, merkez sağ ittifak olarak birlikte hareket etmede mutabık oldukları bildirildi.

Bir diğer koalisyon ortağı Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta ise Draghi Hükümeti'nin, 2023'ün ilk yarısında sona erecek yasama dönemi sonuna kadar görevde kalması gerektiğini kaydetti.

AŞIRI SAĞCI LİDERDEN "DERHAL SEÇİM" PAYLAŞIMI

M5S'den kısa süre önce ayrılarak kendi partisini kurma yolunu seçen ve mevcut hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Luigi Di Maio da savaşın olduğu bir dönemde hükümet krizine yol açanları, sorumsuz olmakla suçladı.

Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada çıkan ana muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni ise Twitter'dan, "Savaş, pandemi, enflasyon, artan yoksulluk, yüksek faturalar, artan hammadde maliyetleri, enerji arzındaki riskler, gıda krizi ve bunların karşısında hareketsiz kalan, saray oyunlarıyla boğuşan 'en iyilerin hükümeti'. Derhal Seçim." paylaşımını yaptı.

ERKEN SEÇİME Mİ GİDİLECEK?

Analistler, yardım paketine yönelik muhalefetin ideolojik değil, parti içi anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu savundu. İtalya'da Haziran 2023te yapılması planlanan genel seçimlerin Draghi'nin istifası sonrası erkene çekilebileceği ifade edildi.

Şubat 2021den bu yana görevde olan Draghi, M5S'nin desteği olmadan da İtalya parlamentosunda çoğunluğu elinde tutuyor.