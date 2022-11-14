Son dakika! İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili konuşan Bakan Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyelerini kabul etmiyoruz

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan saldırı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

"VERİLEN MESAJIN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bakan Soylu, teröristlerin operasyonla yakalandığını belirtirken ABD Büyükelçiliğinin yayınladığı taziye mesajına tepki gösterdi. Soylu konuyla ilgili şunları söyledi: "Emniyetimiz, valimiz gerekli açıklamaları yaptı. Cenazeleri kaldıracağız şimdi. Biz bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz.

"TAZİYEYİ REDDEDİYORUZ"

Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Kendi Senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz tartışmalıdır.

Bakan Soylu'nun açıklamalarının detayları şöyle:

"Kimseye kalleşlik yapmıyoruz, bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı. Bize ne cevap verildiğini biliyoruz. Operasyonlar başarılı şekilde yakalandı. Yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı. Nasıl, ne şekilde koordine edildiğini biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü mesaj vereceğiz."

"KISKIVRAK ELE GEÇİRİLDİ"

"Onu götüren şahsı yakalayıp, network'ün parçası olan şahsı yakalayıp sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde evde kıskıvrak ele geçirilmiş oldu."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN YAYINLADIĞI TAZİYE MESAJI

ABD Ankara Büyükelçiliği yaşanan hain saldırı sonrası yayınladığı mesajda "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelen patlamadan derin bir üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.