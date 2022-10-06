Son Dakika! Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Türkiye İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması yaptı. Türkiye'nin yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Evli ve bir çocuk sahibi olan Torunlar, 2013'de Filistin Lideri Abbas'tan Türkiye-Filistin ilişkilerini güçlendirmedeki rolü nedeniyle Kudüs Yıldızı Nişanı almıştı.

Türkiye- İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı.

4 YIL ARADAN SONRA BÜYÜKELÇİ OLDU

Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

KUDÜS YILDIZI NİŞANI ALDI

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı. Torunlar, 2013'de Filistin Lideri Abbas'tan Türkiye-Filistin ilişkilerini güçlendirmedeki rolü nedeniyle Kudüs Yıldızı Nişanı almıştı.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.