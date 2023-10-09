Son Dakika! Netanyahu: Hamas'a vereceğimiz yanıt Ortadoğu'yu tamamen değiştirecek

Son dakika! Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı operasyona karşılık veren ve 50 yıl sonra ilk kez savaş ilan eden İsrail'de Başbakan Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Netanyahu "Hamas'a vereceğimiz yanıt Ortadoğu'yu tamamen değiştirecek. Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak" ifadelerini kullandı.

7 Ekim Cumartesi sabahı Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren ve 50 yıl sonra bir ilke imza atarak savaş ilanında bulunan İsrail'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu yeni bir açıklamada bulundu. Netanyahu, " İsrail'in Hamas'a verdiği yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamayla, İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi.

"HAMAS'IN BAŞINA GELECEKLER KORKUTUCU OLACAK"

Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak."

MESAJ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA KONUŞTUĞU TOPLANTIDAN VERİLDİ

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nın mesajı güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu toplantıdan verildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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