Son dakika: İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan, sahte telefon videosuyla ilgili Youtube'a açık çağrı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Youtube'a sosyal medya üzerinden çağrı yaparak Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Ukrayna Savunma Bakanı olduğunu iddia eden bir kişiyle görüşmesini gösteren videonun kaldırılmasını istedi. Bahsi geçen olayda Bakan Wallace, arayan kişinin sahtekar olduğunu anlayarak görüşmeyi hemen sonlandırdığını açıklamıştı. İngiltere, videonun ve sahte telefonunun Rusya tarafından yapıldığını iddia etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı açık mektupla birlikte "YouTube'u, Rus devleti tarafından düzenlenen ve özgürlükleri için savaşan bir halkın moralini bozmaya çalışan ve yayılan videoları kaldırarak Ukrayna'yı desteklememize yardım etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.