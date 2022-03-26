Lviv Belediye Başkanı Sadoviy: Rusya Lviv'i vurarak Başkan Biden'e selam gönderdi

Rusya Ukrayna'nın şehirlerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Polonya sınırına 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv kenti Rus ordusunun hedefi oldu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy ve Lviv Valisi Maksim Kozitskiy şehirdeki siren sesleri devam ederken bir basın toplantısı düzenledi.

"ŞEHİRDE 2 FARKLI NOKTA 2'ŞER KEZ VURULDU"

Lviv Valisi Maksim Kozitskiy şehirde vurulan noktalara değinerek, "İyi akşamlar. Sirenler hala çalıyor hızlı olalım. Bugün altyapı bakımından önemli olan 2 yer bombalandı. Yakıt deposu ve askeri fabrika vuruldu. Her iki noktaya da 2'şer roket atıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı, yangın söndürme çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

"TÜM ŞEHİRLER ZOR DURUMDA"

Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Polonya sınırına yakın mesafede bulunan Lviv şehrinin vurulmasının sebebinin Başkan Biden'in Polonya'da olması nedeniyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu son bir hafta içindeki ikinci saldırı. Altyapı hedef alındı. Şehirde ciddi manada zarar söz konusu. Saldırı sonucunda oluşan patlama dalgaları okul ve anaokulu gibi eğitim kurumlarına zarar verdi. Camlar parçalandı ancak can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşlar yaralandı. Bugünkü saldırılarla agresif ülke, Polonya'da bulunan Başkan Biden'e selam gönderdi. Lviv Polonya'ya 70 kilometre uzaklıkta. Tüm dünya anlamalı ki tehdit çok ciddi. Kimse gelecekteki planlarını bilmiyor. Tüm şehirler zor durumda. Umarım can kayıpları az yaşanır. Ne kadar silah elimizde olursa, ne kadar roket imha silahlarına sahip olursak o kadar hızlı olacak bizim zaferimiz" şeklinde konuştu.Bir gazetecinin, "Yabancı ülke vatandaşı olan gazetecilerinin canlı yayında vurulan noktaları göstermesine nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna Vali Kozitskiy, "Yabancı gazeteciler sıcak çatışma bölgelerinde fazlaca bulundular. Sizler bizim barış içinde bir şehir olduğumuzu anlamalı ve gazetecilik kurallarına uymalısınız" şeklinde cevap verdi.

"TEHLİKE ÇOK YÜKSEK"

Belediye Başkanı Sadoviy ise, "Şehirdeki güvenlik seviyesini artıracak mısınız?" sorusuna, "Biz 25 Şubat'tan önce askeri noktaları Lviv'den çıkardık. Agresif ülke sivil yerleri vuruyor. Bundan dolayı şehrimizde tehlike çok yüksek. Rus roketlerinin bir sonraki hedefini bilmiyoruz. Sivastopol'den fırlatılan füzeler sadece Lviv'i vurmadı. Biz hepimiz aynı durumdayız. Ne kadar hızlı roket imha silahlarını alırsak şehrimiz o kadar güvenli olacak. Sizden ricam sığınaklara gidin sizin sağlığınız bizim için önemli. Teşekkürler" şeklinde cevap verdi.

SALDIRI SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Rusya tarafından akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirilen saldırıların ardından yeni görüntüler kaydedildi. Rus ordusunun 3 roket saldırısı düzenlediği şehirde en son Lviv Valisi Maksim Kozitskiy 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya