El konulan Ferrari, polis aracı oldu! Namına yakışır bir görev için kullanılacak - Haberler

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El konulan Ferrari, polis aracı oldu! Namına yakışır bir görev için kullanılacak

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Çekya'da el konulan ve saatte 326 kilometre hıza çıkabilen Ferrari, 12 bin euro harcamayla polis aracına dönüştürülerek emniyet teşkilatının filosuna katıldı. Lüks otomobil, yasa dışı yol yarışlarını engellemek ve otomobil hırsızlarını yakalamak için kullanılacak.

Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; aracın polis aracına dönüştürülmesi için harcanan toplam maliyetin, yeni bir Skoda araç satın almakla hemen hemen aynı olduğu belirtildi.

El konulan Ferrari polis aracı oldu! Maliyeti 12 bin euro

ÖZEL EĞİTİMLİ GÖREVLİLER KULLANACAK

Ferrari'nin yasa dışı yol yarışlarını engellemek, otomobil hırsızlarını yakalamak için özel eğitimli görevliler tarafından kullanılacağı aktarıldı. Daha önce suçlulara hizmet eden spor arabanın artık suçla mücadelede kullanılacağına dikkat çekildi.

El konulan Ferrari polis aracı oldu! Maliyeti 12 bin euro

"2021'DE YAKLAŞIK 900 ARACA EL KOYDUK"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Tomas Kubık, "Yalnızca geçtiğimiz yıl, çoğunluğu sonradan satılan ve gelirleri suçlunun neden olduğu zararı karşılamak için kullanılan yaklaşık 900 araca el koyduk. Bazı araçları resmi görevler için tutuyoruz. Suç faaliyetlerinden gelen ve Çekya genelinde ciddi suç faaliyetleriyle mücadele etmek için kullanılan yüzlerce el konulmuş aracımız var. Ancak bunlar Ferrari gibi lüks araçlar değil" ifadelerini kullandı.

El konulan Ferrari polis aracı oldu! Maliyeti 12 bin euro

El konulan Ferrari polis aracı oldu! Maliyeti 12 bin euro

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Çek Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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