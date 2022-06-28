ABD'de terk edilmiş bir tırda göçmen olduğu düşünülen 42 kişi ölü bulundu ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir tır içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir tır içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu. 16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Tırdaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tırda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor. RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AA / Betül Yürük - Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri Teksas Dünya Güncel Haberler

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