Mısır'da su artıma tesisine saldıran teröristlerle çıkan çatışmada 11 asker öldü - Haberler

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Mısır'da su artıma tesisine saldıran teröristlerle çıkan çatışmada 11 asker öldü

AA - Ferdi Bayat - Dünya
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Mısır'da su artıma tesisine saldıran teröristlerle çıkan çatışmada 11 asker öldü

Mısır'da Süveyş Kanalı'nın doğusunda bir su arıtma tesisine saldıran bir grup teröristle çıkan sıcak çatışmada 1'i subay 11 asker öldü, 5'i ise yaralandı. Yaşanan çatışmanın ardından teröristler, boşaltılmış bir bölgede kuşatıldı.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan Süveyş Kanalı'nın doğusunda bir grup teröristle çıkan sıcak çatışma gerçekleşti.

11 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Mısır Ordusu resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su arıtma tesisine saldırı girişiminde bulunan bir grup terörist ile sıcak çatışmada 1'i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedildi.

TERÖRİSTLER BOŞALTILMIŞ BİR BÖLGEDE KUŞATILDI

Yaşanan çatışmanın ardından Sina'da boşaltılmış bir bölgede teröristlerin kuşatıldığı bilgisine yer verildi. Öte yandan açıklamada, Mısır Silahlı Kuvvetlerinin terörün tamamen bitmesine yönelik çabalarının devam ettiği aktarıldı.

AA / Ferdi Bayat - Dünya

Sina Yarımadası, Süveyş Kanalı, Çatışma, Mısır, Dünya, Haberler

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