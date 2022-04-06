Son dakika haber | Rusya Duma Başkanı, Jirinovski'nin hayatını kaybettiğini resmen duyurdu

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Türkiye'nin de yakından tanıdığı Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Duma genel kurul toplantısı öncesi milletvekilleri, siyasetçinin anısını bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Dünya