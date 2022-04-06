Son dakika haber | Rusya Duma Başkanı, Jirinovski'nin hayatını kaybettiğini resmen duyurdu
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Bir son dakika haberine göre Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Türkiye'nin de yakından tanıdığı Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Türkiye'nin de yakından tanıdığı Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Duma genel kurul toplantısı öncesi milletvekilleri, siyasetçinin anısını bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
Demirören Haber Ajansı / Dünya