Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum

Son dakika! İngiltere Kraliçesi Elizabeth dün sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Kraliçe'nin vefatının ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dünya liderleri tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe'nin cenazesine katılıp katılmayacağı yönündeki soru işaretleri hakkında ise, "Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum" dedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün öğlen saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu. Kraliçe'nin vefatının ardından cenaze programı da kısa süre içerisinde netleşti. Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

CENAZENİN GÜNÜ BUGÜN AÇIKLANACAK

Kraliçe için Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Cenazenin günü, Buckingham Sarayı tarafından açıklanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PROGRAMIM UYARSA KATILACAĞIM

Kraliçe'nin ölümünün ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dünya liderleri tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe'nin cenazesine katılıp katılmayacağı yönündeki soru işaretlerini ise cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada giderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum" dedi.