Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi sürüyor! Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze diplomasisi tüm hızıyla devam ediyor. Gün içinde NATO, Ukrayna, Maldivler ve Uganda liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, son olarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı. Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

ANA GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ MESAJI

İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile Gazze'deki son durumu görüştü.