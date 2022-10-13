Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nin ardından devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Zirve öncesi önemli mesajlar veren liderlerin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşme öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Tabii bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştu. Sinop'la ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Ve bu konularda Türkiye-Rusya işbirliği gerekirse bu tabi bunun Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki enerjinin dünyada çıkaracağı ses çok daha farklı olacaktır" diye konuştu.

"AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE NAKLİ KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin şunları söyledi: "Bizim özellikle üzerine durduğumuz konu bir taraftan da tahıl naklinde, İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız. Bunu az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta hatta bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içerisinde de olabilir"

PUTİN: UKRAYNA TAHILI ALAN ÜLKELER ERDOĞAN'A MİNNETTAR OLMALI

Putin ise, "Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. Dün Rusya Enerji Haftası'nda enerji bakanınız ve BOTAŞ ile müzakereler yaptık. Bir gaz boru hattı daha inşa etme niyetimiz var. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik. Bu merkezin çalışması sayesinde hem tedarik hem de fiyat belirleme konusunda güzel bir platform olacaktır. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğal gaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir. Türk Akım'a da sabotaj yapacaklardı ancak önledik. Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı" açıklamasında bulundu.

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