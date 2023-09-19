Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki konuşmasında uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı yaptı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur, kimsenin de haklarımızı yok saymasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Uluslararası toplumu, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. Ada'daki BM Barış Gücü'nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada KKTC'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünyayı KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirerek, ülkelere KKTC'yi tanıma çağrısı yaptı.

"ULUSLARARASI TOPLUMU, KKTC'NİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMAYA DAVET EDİYORUZ"

Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur, kimsenin de haklarımızı yok saymasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Uluslararası toplumu, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. Ada'daki BM Barış Gücü'nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz. İtibarı zedelenen bu gücün, Kıbrıs'ta yeni itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz." ifadelerini kullandı.