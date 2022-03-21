Son Dakika! Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika! Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlık alanda yangın çıktığı belirtildi.
Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlarda yangın çıktığı da duyuruldu. O anlar bölgedeki insanlar tarafından görüntülendi. Videoda, dağlardan dumanların çıktığı görülüyor. Bölgenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar şu anda 25 ile 30 derece arasında seyrediyor.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangının çıktığı bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın sebebine ve yolcuların akıbetine dair herhangi bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.
Ayrıntılar geliyor...