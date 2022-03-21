Son Dakika! Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:

Son dakika! Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlarda yangın çıktığı da duyuruldu. O anlar bölgedeki insanlar tarafından görüntülendi. Videoda, dağlardan dumanların çıktığı görülüyor. Bölgenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar şu anda 25 ile 30 derece arasında seyrediyor.

Son Dakika! Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının çıktığı bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın sebebine ve yolcuların akıbetine dair herhangi bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Son Dakika! Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Uçak, Çin, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Melih Kılaç:

ne diyelim başsağlığı yaralılara şifa ölenlerede Allahtan rahmet diliyorum

Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title