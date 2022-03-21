Son Dakika! Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü

Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlarda yangın çıktığı da duyuruldu. O anlar bölgedeki insanlar tarafından görüntülendi. Videoda, dağlardan dumanların çıktığı görülüyor. Bölgenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar şu anda 25 ile 30 derece arasında seyrediyor.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının çıktığı bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın sebebine ve yolcuların akıbetine dair herhangi bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Ayrıntılar geliyor...