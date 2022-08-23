Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Esad'ın Şangay'daki zirvede görüşecekleri iddiası doğru değil

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya lideri Putin'in davetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Şangay'daki 3'lü zirvede görüşeceği iddialarını yalanladı. Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir şey yok. Esad oraya davetli değil" diye konuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da gerçekleştirilecek Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

İDDİA GÜN BOYUNCA TARTIŞILDI

İran basınındaki bu iddia, gün boyu başta Türkiye olmak üzere dünya basınında geniş yer uyandırırken, görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki tartışmalara son noktayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koydu.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Haber Global ekranlarında soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Esad ile görüşme iddialarını yalanlayarak "Haberler doğru değil. Esad da oraya davetli değil" ifadelerini kullandı.

"REJİMLE MUHALEFET UZLAŞMALI"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından diğer satır başları ise şu şekilde: "Rejimle muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledim. Uzlaşının amacı yeni bir anayasa, ülkenin BM gözetiminde acil bir şekilde seçime götürülmesi. Bu çerçevede müzakere heyeti kuruldu, anayasa komisyonu toplandı. Uzlaşı olmazsa rejimle muhalefet arasında nasıl anayasa yazacaklar, ülkeyi seçime götürecekler. Bu adımlar atılırsa seçim olduktan sonra kararı Suriye halkı verecek. Ülkenin geleceği için tek çözüm yolu siyasi süreçtir ve uzlaşı ile bunun sağlanmasıdır."

"İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATAMASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GERÇEKLEŞECEK"

İsrail ile ilişkiler konusuna ilişkin ise Bakan Çavuşoğlu isimler ve taslak çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirterek "Büyükelçi ataması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Liyakata ve eğitime göre atama yapılır" dedi.