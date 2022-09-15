Son dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Çatışmalarda 400 Ermeni askeri öldürüldü

Son dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan 13 Eylül'de Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarla ilgili açıklama geldi. Ermenistan'ın askeri cephaneliğinin yok edildiği ve Zod bölgesindeki askeri birliğin vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yaklaşık 400 Ermeni askerinin de öldürüldüğü ifade edildi.

12 Eylül gecesini 13 Eylül sabahına bağlayan gece, Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunmuştu. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Ardından Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

400 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada "Ermenistan'ın askeri cephaneliği yok edildi. 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı. Zod bölgesindeki askeri birliği vurduk. 14 bin 500'den fazla mühimmat ele geçirildi. Yaklaşık 400 Ermeni askeri öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT SAYISI DA YÜKSELDİ

Azerbaycan ise dün 50 askerlerinin şehit olduğunu duyurmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi bugün güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı.

ABD TARAFINI SEÇTİ

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan kongre üyeleri, "Ermenistan hükümetinin ve Ermenistan halkının yanındayız" mesajını verdi.