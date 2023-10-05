Son Dakika: ABD'den bugün düşen Türk SİHA'sıyla ilgili açıklama: Yasaklı bölgede olduğu için biz düşürdük, üzgünüz
Dünya Haberleri
Son dakika: ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de bir Türk İHA'sının düşürüldüğünü ifade ederek, "Yasaklı bölgede olduğu için biz düşürdük, üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "İki ülke savunma bakanları olay sonrası telefonda görüştü. Sahadaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. Türkiye önemli bir NATO müttefiki" denildi.
Ankara'da 1 Ekim Pazar tarihinde İçişleri Bakanlığı'na yönelik 2 teröristtin bombalı saldırı girişimi sonrası Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonlarını artırdı. Birkaç gündür süren TSK'nın hava harekatlarının ardından bugün MİT tarafından da terör hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi.
PENTAGON TÜRK SİHA'SI DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI
Operasyon sırasında düşen bir SİHA'ya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON)'dan açıklama geldi. Açıklamada bir Türk SİHA'sının ABD güçleri tarafından düşürüldüğü doğrulandı.
"ABD'NİN YASAKLADIĞI BÖLGEDEYDİ, ÜZGÜNÜZ"
İki ülke savunma bakanlarının olay sonrası telefonda görüştüğü kaydedilirken, "Sahadaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. ABD'nin yasakladığı bölgedeydi, üzgünüz, iletişim halindeyiz, Türkiye önemli bir NATO müttefiki" açıklamasında bulunuldu.