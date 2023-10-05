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Son Dakika: ABD'den bugün düşen Türk SİHA'sıyla ilgili açıklama: Yasaklı bölgede olduğu için biz düşürdük, üzgünüz

Son dakika: ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de bir Türk İHA'sının düşürüldüğünü ifade ederek, "Yasaklı bölgede olduğu için biz düşürdük, üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "İki ülke savunma bakanları olay sonrası telefonda görüştü. Sahadaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. Türkiye önemli bir NATO müttefiki" denildi.