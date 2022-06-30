Son Dakika! Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız gerekiyor, Kongre'den onay çıkacağına inanıyorum

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 1 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleşti. Dünyanın kilitlendiği bu zirveden çıkan en önemli kazanımlardan biri hiç kuşku yok ki ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı oldu.

ERDOĞAN "KARARLI DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Dün görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Biden ile gerçekleşecek görüşmede F-16 meselesini konuşacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "F-16 meselesi şu anda hala masada, ortada yine bir oyalama taktiği gidiyor. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"KONGRE'DEN ONAY KARARI ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Bugün NATO zirvesinde basın mensuplarının karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklama ise Erdoğan'ın Türkiye adına görüşmeden olumlu kazanımlar elde ettiğini gözler önüne serdi. Gazetecilerin "Türkiye'ye F-16 satışı yapacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil. Kongre'den onay kararı çıkacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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