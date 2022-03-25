Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
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Son dakika: Katıldığı NATO zirvesinin ardından Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesine katılmasının ardından bugün Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'ın sınır ziyaretinin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi bekleniyordu.
Biden'la görüşmek üzere sınıra hareket eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın uçağı, Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya-Ukrayna sınırında ABD tarafından oluşturulan askeri üssüne yapacağı ziyaret öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.
Biden'ın sınır ziyareti sonrası akşam saatlerinde ise başkent Varşova'ya gitmesi ve burada bir konuşma yapması bekleniyor.