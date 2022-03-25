Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı taşıyan uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesine katılmasının ardından bugün Polonya-Ukrayna sınırına ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'ın sınır ziyaretinin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi bekleniyordu.

DUDA'NIN UÇAĞI VARŞOVA'YA DÖNDÜ

Biden'la görüşmek üzere sınıra hareket eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın uçağı, Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı.

BİDEN İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya-Ukrayna sınırında ABD tarafından oluşturulan askeri üssüne yapacağı ziyaret öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.

BİDEN KONUŞMA YAPACAK

Biden'ın sınır ziyareti sonrası akşam saatlerinde ise başkent Varşova'ya gitmesi ve burada bir konuşma yapması bekleniyor.