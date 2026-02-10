Haberler

Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı

Güncelleme:
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 55 kişiyle havalanan yolcu uçağı, kısa süre sonra denize acil iniş yaptı. Uçağın kanatlarından birinin koptuğu, can kaybı olmadığı belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky'a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun bildirdi.

OKYANUSA ACİL İNİŞ YAPTI

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonundan (AUSSOM) yapılan açıklamaya göre havalimanına dönmeye çalışan yolcu uçağı, Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı.

CAN KAYBI YAŞANDI

Uçağın kanatlarından birinin koptuğu görüldü. AUSSOM ve Birleşmiş Milletler Somali Destek Ofisi (UNSOS) ekipleri de dahil olmak üzere acil müdahale ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yolcular uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
