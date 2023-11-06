Somali'de aşırı yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, aşırı yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde acil durum ilan edildiğini açıkladı. Yağışlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken, evler, iş yerleri ve sokaklar su altında kaldı.

Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, Somali'nin bazı bölgelerinde aşırı yağış sebebiyle "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

Jama, Jubaland'ın Dolow, Bardhere, Garbaharrey, Luuq, Burdhubo'dan Jamame bölgelerinde aşırı yağıştan ötürü 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, olası can kayıpları için acil durum ilan edildiğini kaydetti.

Galkayo kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle evler, iş yerleri ve sokaklar su altında kaldı. Kentte çekilen fotoğraf ve videolarda, bazı evlerin büyük hasar gördüğü, bazı mahalle ve sokakların sular altında kaldığı belirtildi.

Ülkenin yoksul mahallelerinde birçok ailenin aşırı yağışlardan ciddi şekilde etkilendiği ifade edildi.

Somali, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Kuraklık ve seller nedeniyle insanlar yerinden oluyor.