Somali'de Afrika Birliği Askeri Helikopteri Düştü

Somali'de Afrika Birliği Askeri Helikopteri Düştü
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında Afrika Birliği'ne ait bir askeri helikopter düştü. Kazada en az üç kişi hayatını kaybetti.

AFRİKA Birliği'ne ait bir askeri helikopter, Somali'deki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında düştü.

Afrika Birliği'ne (AU) ait askeri helikopter, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev alarak düştü. Helikopterde en az 8 kişinin bulunduğu bildirildi. Mi-24 tipi helikopterin, Baledogle Havaalanı'ndan Mogadişu'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndaki Göçmenlik Ofisi yetkilisi Artan Mohamed, kazada en az üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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