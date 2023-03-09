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"Solucan yağmuru" videosu hayrete düşürmüştü! Sebebi araştırıldı, iki seçenek üzerinde duruluyor

Dünya Haberleri

Çin'in başkenti Pekin'de insanların ve araçların üzerine yağmur gibi solucan yağdığı şeklinde gündem olan video, görenleri hayrete düşürdü. Şehirde insanlar bu nedenle şemsiye ile dolaşırken, solucan olduğu öne sürülen nesnelerin aslında şah dut fidanı veya kavak çiçeği olabileceği değerlendiriliyor.

Çin'de sosyal medyada paylaşılan bir videoda tüm araç ve caddeleri yağmur gibi solucanların kapladığı görülüyor. Aynı görüntülerin devamında işe giden ve günlük rutin işlerini yapan vatandaşların solucanlardan korunmak için şemsiye kullandıkları görülüyor.

"KIYAMET"E BENZETTİLER

Yaşanan durumla ilgili Çinli yetkililer henüz bir açıklama yapmazken bazı sosyal medya kullanıcıları da olayı kıyamet alameti olarak değerlendirip "Kıyamet geldi" yorumunu yaptı.

'Solucan yağmuru' videosu hayrete düşürmüştü! Sebebi ortaya çıktı, iki seçenek üzerinde duruluyor

İKİ SEÇENEK ÜZERİNDE DURULUYOR

Birçok ülkede gündem yaratan olay sonrasında söz konusu durumun sebebine ilişkin iki iddia ortaya atıldı. Bunlardan birincisi; solucan olduğu iddia edilen nesnelerin aslında, şah dut fidanı olarak bilinen bir bitki olduğu yönünde. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle şah dut fidanının yapraklarının bu şekilde yerlere savrulduğu düşünülüyor. İkinci olaraksa solucan olduğu düşünülen parçaların aslında kavak çiçeği olduğu tahmin ediliyor.

'Solucan yağmuru' videosu hayrete düşürmüştü! Sebebi ortaya çıktı, iki seçenek üzerinde duruluyor

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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