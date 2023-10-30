Solingen'de ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Mevlüde Genç anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılında ırkçı saldırı sonucu 5 yakınını kaybeden ve geçen yıl yaşamını yitiren Mevlüde Genç, Amasya'nın Taşova ilçesindeki kabri başında anıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından ilçeye bağlı Mercimek köyünde düzenlenen programda önce, Mevlüde Genç'in isteği üzerine köy girişine YTB tarafından yaptırılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, 1993 yılındaki acı olayın üzüntüsünü hala yaşadıklarını belirterek, "Bugün onu yad etmek ve unutmadığımızı tüm dünyanın bilgisine ve dikkatine sunmak içinde bu faaliyetleri yapıyoruz." dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise Mevlüde Genç'in otuz yıl önce Solingen'deki evinin neonaziler tarafından kundaklandığını, iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu ırkçı saldırı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yapılan ne ilk ne de son saldırı oldu. Devletimiz dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşları ile yakından ilgilenmeye gayret ediyor. Türk milleti vefakarlığı ve fedakarlığı ve kendine özgü karakteri ile dünyanın neresi olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın birliğin ve dirliğin savunucusu olmaya gayret etmiştir. Bugün Avrupa'da atmış yıldır Türk milletinin varlığından bahsediyoruz ve şu an Avrupa'da beş milyon insanımız var."

Daha sonra Mevlüde Genç'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Genç için köy camisinde de mevlit okutuldu.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.