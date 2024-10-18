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Sokakta yürüyen 2 çocuk, çöken binanın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Meerut kentinde, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olay, bir anda tüm ülkenin gündemine oturdu. Sadar Bazaar bölgesinde, 100 ila 150 yıllık olduğu tahmin edilen eski bir binanın dış cephesi aniden çöktü. Bu çöküş sırasında oradan geçmekte olan iki çocuğun ölümden döndüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Meerut kentinde, iki çocuğun ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Cuma günü Sadar Bazaar bölgesinde yaşanan olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, dar bir sokakta günlük yaşamın akışı görülüyor. Önce bir scooter geçiyor, ardından bisikletli bir çocuk ve yürüyen bir kadın sokaktan geçiyor. Kısa bir süre sonra, 6-7 yaşlarında iki erkek çocuk aynı yoldan yürümeye başlıyor.

Çocuklar tam binanın önünden geçtikten saniyeler sonra, yapının dış cephesi aniden çöküyor. Çocuklar, adeta mucize eseri olarak enkazın altında kalmaktan kurtuluyor.

Olayın yaşandığı bina, 100 ila 150 yıllık olduğu tahmin edilen ve oldukça kötü durumda olan bir yapı. Binanın dış cephesinin çökmesi, bölgedeki eski yapıların güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Bu olay, Hindistan'daki eski ve bakımsız binaların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Yerel yönetimler, benzer faciaların yaşanmaması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle tarihi bölgelerde bulunan eski yapıların düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli onarımların yapılması çağrısında bulunuldu.

Çocukların yara almadan kurtulması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililerin, benzer riskleri taşıyan diğer binaları tespit etmek için çalışmalara başladığı bildirildi.

Sokakta yürüyen 2 çocuk, çöken binanın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Hindistan Güvenlik 3-sayfa Dünya Çocuk

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