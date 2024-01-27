Soğuk havaya rağmen küçük oğlu ile üzerinde sadece bebek ile alışveriş yapan anne tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri Mississippi'de Kambria Darbyisimli anne küçük oğlunu alışveriş merkezinde üzerinde sadece bebek bezi ile alışveriş arabasına koyarak alışveriş yaptı.

Çocuğun titrediğini gören vatandaşlar anneye tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar çocuğu giydirdi. Videonun internet üzerinde yayınlanmasından sonra anne, tutuklandı. Savunma yaparken "İsa gibi muamele gördüğünü" iddia etti ve "iyi bir anne olduğunu kanıtlayan" 54 fotoğraf paylaştı.

Fee Nicole isimli Facebook kullanıcısı alışveriş merkezi çalışanı annenin çocuğunu soğuk havaya rağmen sadece bebek bezi ile gezdirdiği anları hesabından paylaştı.

Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar anneye sert tepki gösterdi. Anne yetkililer ile konuştuğu sırada bazı vatandaşlar çocuğu giydirdi.

Anne, alışveriş merkezinin otoparkında, çocuk ihmali suçlamasıyla gözaltına alındı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada eylemlerini ve ebeveynlik tarzını savundu. "Çocuklarıma yaptığım her yemeğin fotoğrafını çektim. Bu karakter bozulması kalbimi incitiyor" dedi ve yaşadıklarını İsa'nın yaşadıklarıyla karşılaştırdı. "Onlar da İsa'ya aynı şeyi yaptılar; midesi bulanmıştı, bunu yaşamak istemedi." diye kendini savundu.

Videoyu paylaşan alışveriş merkezi çalışanı ise işten atıldı.