Sofya'da Filistinli Çocuklarla Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Filistin büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Filistinli çocuklarla dayanışma duygularını ifade etti. Etkinlikte dua programı, şiir okuma ve şarkı söyleme gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Filistin büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşların Filistinli çocuklarla dayanışma duygularını ifade edebileceği çadır kuruldu.

Çadırda, ziyaretçiler için imza kitabı da açılırken, ayrı bir mekanda farklı dinlere göre tasarlanmış dua köşesi tertiplendi.

Bulgar Ortodoks Kilisesi ve Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü temsilcilerinin katıldığı dua programıyla başlayan etkinlikte, Filistinli öğrenciler, vatanları için barış dileyerek şiir okudu ve şarkı söyledi.

Filistin'in Sofya Büyükelçisi Adham Zaynaddin, yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e karşı "soykırım savaşını" acımasızca sürdürdüğünü söyledi.

Zaynaddin, İsrail'in, saldırılarının 40'ıncı günü itibarıyla yaklaşık 12 bin Filistinliyi öldürdüğünü ve katliamlara devam ettiğini belirtti.

İşgalci İsrail'in 1 milyonu aşkın Filistinliyi Gazze'den göçe zorladığına işaret eden Zaynaddin, "Gazze'deki insanlar 7 Ekim 2023'te 75 yıl geri gidip, resmen 1948 dönemine döndü. 1948 yılında bu insanlar yine kendi evlerinden kovulmuştu ve şimdi aynı korku içinde yaşıyorlar. İsrail'in başlattığı bu etnik temizliğin devamından endişe ediyorlar." dedi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla sona eren etkinliğe, diplomatlar, farklı dinlerin ruhani liderleri ve Sofya'da yaşayan Araplar da katıldı.