Sloviansk'ta vurulan apartmanda can kaybı 15'e yükseldi

Ukrayna'nın Donetsk böglesindeki Sloviansk kentinde Rusya'nın bombardımanı sonucu vurulan apartmanda can kaybı 15'e, yaralı sayısı ise 24'e yükseldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, enkaz kaldırma, arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği, can kaybının 15'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 24 olduğu ifade edildi. Bombardıman sonucu bir bölümü yıkılan apartmandan 14 yaşındaki bir kız da dahil olmak üzere 2 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.