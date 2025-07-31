Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı

Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
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Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklama kararı aldı. Slovenya bu kararı alan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Hükümet, daha önce de İsrailli 2 aşırı sağcı bakanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretinin yasaklandığını duyurdu. Slovenya, söz konusu kararı alan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Slovenya, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı adımlar atmaya devam ediyor. Slovenya hükümeti, İsrail ile tüm silah ticaretinin yasaklandığını duyurarak, söz konusu kararı alan ilk AB ülkesi oldu.

İSRAİL İLE SİLAH TİCARETİNİ YASAKLADILAR

Slovenya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Slovenya, İsrail ile silah ithalatını, ihracatını ve transit geçişini yasaklayan ilk Avrupa ülkesidir" ifadeleri kullanıldı.

AB'nin iç anlaşmazlıklar ve bölünmüşlük nedeniyle bu konuda somut tedbirler alamaması nedeniyle bağımsız olarak hareket edildiğini aktaran hükümet, Gazze Şeridi'nde insani yardımların kasıtlı olarak engellendiğine ve bu nedenle insanların öldüğüne dikkat çekti. Hükümet, Gazze için harekete geçmenin her sorumlu devletin görevi olduğu vurguladı.

Hükümet, ayrıca Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e askeri silah ve teçhizat ihracatı için herhangi bir izin vermediği belirtti.

NE OLMUŞTU?

Slovenya, geçtiğimiz haftalarda AB ülkeleri arasında yine bir ilke imza atmış ve İsrailli 2 aşırı sağcı bakanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Slovenya hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kilit koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeye girişlerinin yasaklamıştı. Hükümet, aşırı sağcı bakanları soykırıma varan açıklamalar yapmakla, şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmekle suçlamıştı.

Öte yandan Haziran 2024'te Slovenya parlamentosu, İrlanda, Norveç ve İspanya'nın ardından Filistin devletini tanıyan bir kararnameyi kabul etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Dünya bu zulmü durdurmada çok geç kaldı bakın meler olacak

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