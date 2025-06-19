Slovenya, İran'daki Diplomatik Personelini Tahliye Etti

Slovenya, İran'daki Diplomatik Personelini Tahliye Etti
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Slovenya, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Tahran'daki büyükelçisini ve diplomatik personelini tahliye etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik nedenleriyle konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğu belirtildi.

SLOVENYA, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar üzerine bu ülkedeki diplomatik personelini tahliye etti.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahran"daki büyükelçi ve büyükelçilikte çalışan iki diplomat ile ailelerinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, İran'daki konsolosluk hizmetlerinin de durdurulduğu belirtilerek, "Bu, geçici bir geri çekilme olup Slovenya vatandaşlarından oluşan atanmış personeli kapsamaktadır. Alınan önlem tamamen güvenlik nedenlidir ve Slovenya ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerde ya da büyükelçiliğin statüsünde herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Büyükelçilik, ev sahibi ülkenin yetkili makamlarıyla temaslarını sürdürmeye ve sahadaki gelişmeleri izlemeye devam edecek, şartlar uygun hale geldiğinde yeniden diplomatik varlığını tesis edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den Slovenya vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin Avrupa Birliği (AB) koordinasyonunda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, Ürdün'den de iki Slovenya vatandaşının tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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