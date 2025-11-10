Haberler

Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
Slovakya'nın başkenti Bratislava yakınlarında meydana gelen tren kazasında 30 kişi yaralandı. Olay sonrası demir yolu trafiği durduruldu ve inceleme başlatıldı.

  • Slovakya'da Bratislava ile Pezinok arasındaki banliyö hattında iki yolcu treni çarpıştı.
  • Kazada 30 kişi yaralandı.
  • Kazanın ardından demir yolu trafiği iki yönlü durduruldu.

Slovakya'da başkent Bratislava yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Slovakya'da başkent Bratislava ile Pezinok arasındaki banliyö hattında seyreden iki yolcu treni çarpıştı. Slovakya Polis Teşkilatı, kazada 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

DEMİR YOLU TRAFİĞİ İKİ YÖNLÜ DURDURULDU

Kazanın ardından demir yolu trafiğinin iki yönlü durdurulduğu belirtilerek, Slovakya Demir Yolları'nın (ZSSK), olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500

resimde görünen dağ treni dik yamaçlarda rayların ortasında bulunan dişlileri kullanarak yol alır düşük hızda gider o yüzden kaza yapma ihtimali zayıf o resmi temsili olarak koymuş olmalılar

